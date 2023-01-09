《一周攻略－周進略》開局復常態，貪婪佔上風

《一周攻略》經過２０２２年的折騰，投資者回復常態，對於恐懼與貪婪的平衡，又再一次

是貪婪佔上風。

２０２３年一開局，大家急不及待，繼之前２０２２年底的粉飾窗櫥後，再次發動攻勢。尤

其是去年底展現在估值有望大幅調升潛力的港股，在２０２３年起，連升多日，假如並非美股在

上周五（６日）有特別明顯神勇的表現，則港股明顯跑贏美股矣。



＊港股炒復常，美股看央行＊



當然，有此一跡象，不是偶然。正常之前一直提及，港股比美股有額外概念，與內地及港澳

地區由疫情中復常，經濟活動有望大幅反彈有關。這一點，可能是歐美經濟在過去幾年已相繼經

歷，如今這一邊廂亦是如此。

至於另一邊廂，關注全球資產估值的，當然是美聯儲為首的央行，在去年底開始，減低加息

速度，這一點，對於普遍風險資產的支持，更是重中之重。



＊美聯儲加息步伐料進一步降至２５點子＊



當中所涉及的，可是最基本投資原理：貼現率升，資產價格跌。如今雖然繼續加息，但比起

之前大家預期中的速度慢，資產價格不但不用跌，反而有望在預期修正下，得到反彈，這一點在

去年１１月起發揮作用。

至於能否繼續，端視乎各央行是否高抬貴手，假如美聯儲真的可以在第一季的議息再降至

２５點子的加幅，然後在第二季起不加不減，維持好一段日子，以便達到其充分收緊的效果，對

投資者來說，已是萬幸。



＊經濟數據差，央行有空間＊



這一點便關乎日前美股急升，甚至近期美股走勢的重點，就是經濟數據如何。如今是相反理

論的時刻，經濟數據好，對投資者來說，未必好，因為央行不能再如上述般，盡快把加息步伐降

至２５點子，甚至停下加息步伐，相反，若數據差，央行便有理據有空間如此做。

如此一來，顯然是投資者顧忌，債市孳息曲線倒掛嚴重，已經達到幾乎肯定有衰退，只差在

今年底或明年初，而亦是這個原因，有可能迫使目前仍是口硬得很的美聯儲，上次議息會議紀錄

仍不為２０２３年減息開綠燈，但更多人估計，這一次央行再次估得失準，未夠市場的力量準確

，則今年內減息，不是完全不可能。



＊連番多日，略見整固＊



果如是，投資者在看美股時，主要還是以此為依歸，而看港股時，便以復常的概念主導，再

輔以多年來港股估值偏低的一點，作為去年是粉飾窗櫥，作為今年便是估值上調了。

話說回來，觀乎港股連升多日，要留意短期有回吐壓力，但大勢仍向上，只是幾天走了可能

幾個星期甚至幾個月的幅度，一定程度上有消化整固必要而已。



＊恒指多年中間位２５０００，今年料有驚喜＊



大勢方面，以多年來港股由量寬起至今，恒指中間位置２５０００點計，目前尚有幾千點，

今年有可能令人有驚喜。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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