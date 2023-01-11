【夜期時段】即月期指報２１５５８點，升２０點，高水１２２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５５０點，升１２點，高水
１１４點，最新報２１５５８點，升２０點，高水１２２點，合約成交２４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３５１點，升１點，高水４０點，最新報７３５９點，升
９點，高水４８點，合約成交２３３張。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半 監管擬改善房企負債表 滬指又跌
|財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現 惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
|生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘 信銀3個月達4.6厘
|財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高 獲利或繼續持有？
|財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福 阿里節節上升創半年高 往後點部署？
|FOCUS11/01/2023
【FOCUS】新貸破頂藏隱憂 打開慳囊待大招
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰