【夜期時段】即月期指報２１５５８點，升２０點，高水１２２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５５０點，升１２點，高水

１１４點，最新報２１５５８點，升２０點，高水１２２點，合約成交２４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３５１點，升１點，高水４０點，最新報７３５９點，升

９點，高水４８點，合約成交２３３張。

