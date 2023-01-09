《真知灼見－溫灼培》人民幣升，受惠國際化進程

《真知灼見》「上海合作組織」早於去年９月中旬在中亞舉行的領導人峰會上便達成了共識

，同意在成員國貿易之間，增加本國貨幣的使用。由於「上海合作組織」的成員國包括中國及印

度這兩人口大國，再加上俄羅斯為主的一系列東亞國家及不少中東國家，如沙特阿拉伯等，佔了

全球人口約四成。加上愈來愈多國家對加入該組織感興趣，包括一些南美洲國家在內。倘他們一

旦增加本幣交易而減用美元，這可對美元前景相當不利。



＊上合組織首用人民幣跨境結算＊



事隔４個月，上周二（３日），「上海合作組織」的跨境人民幣服務中心平台正式投入服務

，並完成了首筆人民幣跨境結算。這筆支付總值１７００萬人民幣，是中國用以向哈薩克購買麥

麩。現關注往後會否有更多區內交易不再用美元結算。由於美國加息周期快見頂，如區內去美元

化嚴重，這可會加速美元匯價下跌壓力。

「上海合作組織」雖說鼓勵組織內國家用本幣交易，但試想區內最具實力，最穩定的貨幣是

人民幣。不能排除組織內的交易最終多會以人民幣結算。料這將會大大提升人民幣國際化進程，

並成為利於人民幣長遠走勢因素。當明白這一切便明白為何自上周二起人民幣兌美元一直走強原

因。



＊延長人民幣交易時段的弦外之音＊



無獨有偶，同為上周二人民銀行宣布把在岸人民幣的交易結束時段，由北京時間晚上１１時

半延至凌晨３時。延長後，將不單覆蓋歐洲交易時段還包括部分美洲時段。市場認為人行此舉是

為推動人民幣國際化地位鋪路。

美國加息周期快見頂、內地通關帶來的刺激及農曆新年的人民幣季節需求等均可視為短近利

好人民幣匯價因素。但這類因素往往只屬短暫性，而人民幣國際化進程加快才是最有利人民幣長

遠走勢前景。料人民幣中期上升目標６﹒６兌１美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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