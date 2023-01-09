  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2023 07:50

《國金頭條》非農數據顯示通脹或降溫，美股反彈道指漲逾７００點

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫
訊號，有利聯儲局放緩加息步伐。在新年來表現疲弱的美股終於大幅反彈。
　　道指飆升７００﹒５３點，或２﹒１３％，收３３６３０﹒６１點。納指漲２６４﹒０５點
，或２﹒５６％，收１０５６９﹒２９點。標普５００亦大漲８６﹒９８點，或２﹒２８％，收
３８９５﹒０８點。道指和標普新年首周均漲１﹒５％，納指漲１％。
　　勞工部數據顯示，美國上月非農就業人數增加２２﹒３萬人，高於市場預計的２０萬人；失
業率報３﹒５％，亦低於預期的３﹒７％。不過，平均時薪按年增４﹒６％，低於市場預計的
５﹒０％，亦低於前值的４﹒８％，顯示勞動力市場有降溫跡象。
　
＊料加息步伐放緩美匯挫１％＊
　
　　市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前將終
點利率維持在略低於５％。
　　美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０，但周線小漲０﹒４％。澳
元、紐元兌美元均勁升１﹒９％，英鎊兌美元反彈１﹒６％，歐元兌美元亦升１﹒２％，美元兌
日圓下挫１％。
　　對聯儲局放緩加息步伐的預期，亦推動金價連續第３周上漲，周線漲２﹒４％。紐約期金單
日漲１﹒６％，收每盎司１８６９﹒７０美元。
　　期油價格周線跌８％，反映市場對中國疫情和全球經濟前景感擔憂。紐約期油單日約持平於
每桶７３﹒７７美元。布蘭特期油跌０﹒２％，收每桶７８﹒５７美元。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/01/2023
【虛幣世界】近萬五枚BTC近期有轉移，市值逾2.5億美元
人氣文章生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
人氣文章財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
人氣文章FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金