《國金頭條》非農數據顯示通脹或降溫，美股反彈道指漲逾７００點

《經濟通通訊社９日專訊》美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫

訊號，有利聯儲局放緩加息步伐。在新年來表現疲弱的美股終於大幅反彈。

道指飆升７００﹒５３點，或２﹒１３％，收３３６３０﹒６１點。納指漲２６４﹒０５點

，或２﹒５６％，收１０５６９﹒２９點。標普５００亦大漲８６﹒９８點，或２﹒２８％，收

３８９５﹒０８點。道指和標普新年首周均漲１﹒５％，納指漲１％。

勞工部數據顯示，美國上月非農就業人數增加２２﹒３萬人，高於市場預計的２０萬人；失

業率報３﹒５％，亦低於預期的３﹒７％。不過，平均時薪按年增４﹒６％，低於市場預計的

５﹒０％，亦低於前值的４﹒８％，顯示勞動力市場有降溫跡象。



＊料加息步伐放緩美匯挫１％＊



市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前將終

點利率維持在略低於５％。

美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０，但周線小漲０﹒４％。澳

元、紐元兌美元均勁升１﹒９％，英鎊兌美元反彈１﹒６％，歐元兌美元亦升１﹒２％，美元兌

日圓下挫１％。

對聯儲局放緩加息步伐的預期，亦推動金價連續第３周上漲，周線漲２﹒４％。紐約期金單

日漲１﹒６％，收每盎司１８６９﹒７０美元。

期油價格周線跌８％，反映市場對中國疫情和全球經濟前景感擔憂。紐約期油單日約持平於

每桶７３﹒７７美元。布蘭特期油跌０﹒２％，收每桶７８﹒５７美元。（ｊｆ）

