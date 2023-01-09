《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》美國上月私人企業新增職位超市場預期，觸發市場預計美聯儲將更傾向加息以

控通脹。港股上周走勢凌厲，新年首周升逾１２００點，暫於２１０００點附近反覆靠穩。市場

逐漸消化通關消息，後市可留意內需、消費品、科網等板塊。恒指牛熊證資金流情況，截至上周

四（５日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒９４億港元資金淨流出，顯示有好倉資金

套現，恒指熊證則累計約５﹒１７億元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至

上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１９７００點至１９９９９點之間，累計相當約１１３４張

期指合約；熊證街貨主要在收回價２１４００點至２１６９９點之間累計了相當約２１６３張期

指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅維持於２８﹒２％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降０﹒２個波幅

點至３１﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下降１﹒５

個波幅點至２３﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３７﹒６％；

騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至４０﹒６％；中石油（００８５７）的引

伸波幅下降１﹒４個波幅點至２７﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波幅下降０﹒４個波幅

點至２５﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２３﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至３３﹒３％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒８個波幅點至２３﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至

４３﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２５﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１８３１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約２００元至２７８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒１倍至５﹒５

倍；另外，南航（０１０５５）相關認購證及牛證期內錄得約１３１０萬元資金淨流入部署，資

金留意行使價５元至６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒０倍至７﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約８６９９萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４９元至２８４元附近的中期價外條款，

實際槓桿約４﹒８倍至７﹒０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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