《運籌帷幄－梁業豪》美股大幅上升，小心港股好友後勁不繼

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。科技指數陰陽燭周線圖上呈現長身軀的陽燭，好

友曾一度攻抵４６０１，下站中期阻力看６月下旬高位５１３８。只有於５１３８關口被升越後

，自２０２１年２月中旬高位１１００２起「一浪低於一浪」的向淡局勢才算正在被破壞。從另

一個角度來看，自去年１０月下旬低位２７２０起的「一浪高於一浪」局勢仍在發展中，但指數

的再升空間已屬有限，即繼續造好的值博率已經下降。

上周五（６日）晚美股因利好經濟數據的公布而大幅急升，原則上當然利好港股；但因港股

已升近中期重要阻力位，我們須提防獲利回吐沽盤湧現，和部分資金會從內地股市與港股流向美

股。萬一今天（９日）港股於表現上遠較美股為差，甚至報跌收場，即代表港股好友後勁不繼。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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