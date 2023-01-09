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09/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美股大幅上升，小心港股好友後勁不繼

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。科技指數陰陽燭周線圖上呈現長身軀的陽燭，好
友曾一度攻抵４６０１，下站中期阻力看６月下旬高位５１３８。只有於５１３８關口被升越後
，自２０２１年２月中旬高位１１００２起「一浪低於一浪」的向淡局勢才算正在被破壞。從另
一個角度來看，自去年１０月下旬低位２７２０起的「一浪高於一浪」局勢仍在發展中，但指數
的再升空間已屬有限，即繼續造好的值博率已經下降。
　　上周五（６日）晚美股因利好經濟數據的公布而大幅急升，原則上當然利好港股；但因港股
已升近中期重要阻力位，我們須提防獲利回吐沽盤湧現，和部分資金會從內地股市與港股流向美
股。萬一今天（９日）港股於表現上遠較美股為差，甚至報跌收場，即代表港股好友後勁不繼。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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