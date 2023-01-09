【企業盈警】建滔集團（００１４８）料年度盈利跌５８％至６４％

《經濟通通訊社９日專訊》建滔集團（００１４８）公布盈利警告，預期集團截至２０２２

年１２月底止年度內純利約３９億至４５億元，按年下降約５８％至６４％，主要由於覆銅面板

產品的銷量及單價均錄得下跌、化工產品的單價從高位回落，以及集團所持有之債券投資作信貸

虧損撥備。

該公司預期今年３月底前刊發業績。（ｍｈ）

