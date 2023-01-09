《專家之言－葉尚志》大盤還在短線尋頂，後續仍將炒股不炒市

《專家之言》１月６日，港股連續兩日出現高開後回壓，畢竟在過去幾日累漲幅度已多的情

況下，市場趁高獲利引致高位回壓走勢，是可以理解的市場運作行為。恒指跌了有６０點，未能

繼續站穩２１０００點關口來收盤，而大市成交量縮降至不足１５００億元，但仍高於從１１月

觸底展開彈升行情以來的日均１３８７億元水平，總體流動性尚可。目前，美股仍處向下探底階

段，市場對後續加息以及衰退風險依然感到憂慮。而Ａ股相對美股要好，適度寬鬆以及行業回暖

支持政策，是現時吸引外資流入的主要原因，過去３日通過滬深股通淨流入有２０６億多元人民

幣。但內部資金的信心堅定性仍有待增強，Ａ股的兩融餘額在過去兩周從１﹒５６萬億元人民幣

回落至１﹒５４萬億元人民幣水平。至於港股方面，目前是相對最強的，恒指已回企至年線出現

技術牛市的跡象，但相信市場仍需要觀察有更多實質的宏觀以及企業資料來支持後續推動進入實

質牛市。走勢上，２０２００點依然是恒指的短期支撐位，守穩可望保持高位運行試高的發展，

而９日ＲＳＩ指標仍高企於７６﹒２９，短線尋頂的格局發展有待緩解，但估計就算大盤出現衝

高回落，以現時人氣仍好來看，相信炒股不炒市的市場狀態仍將可延續一段時間。



＊流動性尚可指數股輪動，中央再出招內房股衝高＊



港股第二日出現高開後回吐，以２１２２１點開盤高開１６９點後，出現了震動回整的行情

。在總體流動性尚可的情況下，指數股有繼續輪動的傾向，其中，內房股又再衝高，碧桂園

（０２００７）和碧桂園服務（０６０９８）分別漲了有５﹒９４％和２﹒５７％，人民銀行、

銀保監發布通知建立房貸利率政策動態調整機制，把首套房利率下限與新屋價格掛勾，相信是刺

激推動內房股進一步走高的消息因素。

恒指收盤報２０９９２點，下跌６０點或０﹒２８％。國指收盤報７１４４點，下跌２９點

或０﹒４％。恒生科指收盤報４４３１點，下跌６３點或１﹒４％。另外，港股主板成交量回降

至１４８２億多元，而沽空金額有２２８﹒１億元，沽空比例有１５﹒３９％。至於升跌股數比

例是７８７：８３５，日內漲幅超過１２％的股票有４３隻，而日內跌幅超過１０％的股票有

３１隻。港股通在連續８日出現淨流入後，在周五（６日）錄得有接近１４億元的淨流出額度。

《第一上海首席策略師 葉尚志》



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