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09/01/2023 12:07

美股大漲兼通關復常，恒指半日高收３３６點，小米收升逾８％

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２１３２８，升３３６點或１﹒６％，主板成
交８５９﹒４１億元。恒生中國企業指數報７２６７，升１２３點或１﹒７３％。恒生科技指數
報４５５６，升１２５點或２﹒８２％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０９﹒６元，升８元或７﹒８７％，成交７２﹒２９億
元；騰訊控股收報３５８﹒６元，升９﹒２元或２﹒６３％，成交５０﹒５１億元；美團收報
１８１﹒１元，跌１﹒６元或０﹒８８％，成交３７﹒８４億元。國指三大成交股份依次為阿里
巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。
　　小米（０１８１０）收升８﹒０１％，報１２﹒１４元，該股成交約９４４２萬股，涉資
１１﹒２８億元，盤中高見１２﹒１８元，最低見１１﹒３６元；阿里健康（００２４１）升
７﹒４１％，收報７﹒３９元；海底撈（０６８６２）升５﹒８６％，收報２４﹒４元。
（ｋｙ）

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