《盤後部署》恒指有望挑戰２２４４９，新濠大陽燭向上料未升完

《經濟通通訊社９日專訊》上周五（６日）美股急升，加上內地及本港昨日通關復常，過程

順暢，港股早段高開後一度升至２１４７０之全日高位，其後基本維持在２１２００以上橫行，

恒生指數收報２１３８８，升３９６點或１﹒８９％，主板成交１５６４﹒２３億元。國企指數

收報７２８６，升１４２點或１﹒９９％。恒生科技指數收報４５７０，升１３９點或

３﹒１５％。

技術走勢方面，恒指今日走勢現十字星，由於已升越２５０天線水平並企穩其上，相信短期

內有望挑戰去年６月高位２２４４９。



＊阿里升近９％，藍籌稱冠＊



上證綜合指數收報３１７６，升１８點或０﹒５８％，成交３４２６﹒９４億元人民幣。深

證成份指數收報１１４５０，升８２點或０﹒７２％，成交２１５５﹒３０億元人民幣。

藍籌股方面，阿里（０９９８８）收升８﹒６６％，報１１０﹒４元，該股成交約１﹒２４

億股，涉資１３４﹒６２億元，盤中高見１１０﹒９元，最低見１０５元；阿里健康

（００２４１）升７﹒７％，收報７﹒４１元；小米（０１８１０）升７﹒６５％，收報

１２﹒１元；中國宏橋（０１３７８）升５﹒８４％，收報７﹒９８元；創科實業

（００６６９）升５﹒８２％，收報９３﹒６５元；海底撈（０６８６２）升５﹒６４％，收報

２４﹒３５元；申洲國際（０２３１３）升５﹒３％，收報９６﹒３５元。另外，碧桂園服務

（０６０９８）逆市跌５﹒２４％，收報２０﹒８元。

澳門昨日起毋須健康申報，停用紅黃碼，新冠病毒感染將成為澳門的風土病。澳門由昨天開

始結束防疫過渡期，正式進入復常狀態。

澳門應變協調中心表示，由於新的變種在世界各地不時出現，預期澳門亦同世界各地一樣，

會不時出現周期性高峰。感染者應盡量留在家中休息，不參加聚集活動，不進行不戴口罩的活動

（如到餐廳堂食）；盡量避免乘搭公共巴士或輕軌，若不可避免亦應戴好口罩；症狀不重的感染

者可以上班。



＊濠賭股飆升，新濠漲近９％＊



消息刺激濠賭股飆升，金沙（０１９２８）收升３﹒７％，報２８元，該股成交約２５４５

萬股，涉資７﹒１２億元，盤中高見２８﹒６元，最低見２７﹒３元；美高梅（０２２８２）升

３﹒１４％，收報１０﹒５元；銀娛（０００２７）升４﹒２１％，收報５３﹒２元；澳博

（００８８０）升３﹒４２％，收報４﹒８４元；澳門勵駿（０１６８０）升５﹒２６％，收報

０﹒４元；永利澳門（０１１２８）升４﹒６８％，收報９﹒６１元。

另外，新濠（００２００）升８﹒８９％，收報９﹒９２元，該股成交約１３１０萬股，涉

資１﹒２７億元，盤中高見９﹒９２元，最低見９﹒２３元。

技術走勢方面，日線圖顯示，新濠走勢現大陽燭，升越近期雙頂阻力位９﹒４元，１０天線

升越２０天線出現第一個黃金交叉訊號，另外，５０天線升越２５０天線，出現第二個黃金交叉

利好訊號，１００天線短期內有望升越２５０天線，９ＲＳＩ升至７８水平，相信新濠股價升勢

未完，首站１３元，中線以去年１月高位約１７﹒５元為目標。（ｋｙ）

