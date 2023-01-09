【外圍經濟】高盛本周或啟動歷來最大規模裁員，涉及３２００人

《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士稱，高盛集團本周中將啟動歷來規模最大的裁
員之一，多達３２００人受影響。高盛紐約總部發言人拒絕置評。
據悉，裁員的範圍很廣，超過３分之１被裁者可能來自其核心交易和銀行部門。要求匿名的
知情人士表示，高盛還準備公布與一個新部門的財務數據，該部門擁有信用卡和分期貸款業務，
將錄得超過２０億美元的稅前虧損。（ｊｆ）
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