【國際要聞】日揆展開歐美５國之行，謀強化印太軍事合作

《經濟通通訊社９日專訊》日本首相岸田文雄周一（９日）從東京羽田機場啟程，展開歐美

五國之行，依次訪問法國、意大利、英國、加拿大、美國。日媒報道，岸田任內首次訪問美國首

都華盛頓，將力爭與總統拜登加強安全保障合作，包括應對中國及北韓導彈威脅。他同時會謀求

英、法等國深化印太地區軍事合作。（ｊｆ）

