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09/01/2023 14:32

【外圍經濟】美國經濟學會召開年會，警告中美競爭加劇世界搵食難

　　《經濟通通訊社９日專訊》本年度美國經濟學會年會周日（８日）在新奧爾良召開，包括美
國前財政部長薩默斯在內的經濟領域精英警告，世界經濟今年將更加艱難，超低利率以及中國經
濟快速增長的時代即將過去。投資和決策者將面對中美競爭加劇、債務膨脹成為常態。
　　雖然與會者一致承認經濟學界未能準確預判通脹的嚴重性，但就如何解決問題陷入分歧。諾
貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Ｊｏｓｅｐｈ　Ｓｔｉｇｌｉｔｚ）認為，由於本波通脹是俄羅
斯入侵烏克蘭引發的供應短缺所致，信用緊縮不僅會損害經濟，且對降低通脹幾乎不起作用。
　　不過，ＩＭＦ首席經濟學家古蘭沙（Ｐｉｅｒｒｅ－Ｏｌｉｖｉｅｒ　
Ｇｏｕｒｎｃｈａｓ）卻持相反觀點，他強調即使是在失業率上升的情況下，聯儲局和其他央行
亦應保持抗通脹決心。
　
＊料各國央行今年暫緩加息＊
　
　　另一方面，《彭博社》分析指出，雖然全球大多數國家的央行仍維持緊縮政策，但料會在今
年的某個時刻出現停頓，甚至可能進入關鍵轉折點。
　　據分析，全球利率指標將在今年第三季度達到６％的峰值，然後在年底回落到５﹒８％。這
將是２００１年以來的最高水平，也高於年初時的５﹒２％。
　　報道指，通脹在２０２３年仍然會高企，但經濟下滑危機隱現，各國央行將會作出權衡及折
中的決策。（ｊｆ）

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