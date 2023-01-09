【外圍經濟】美國經濟學會召開年會，警告中美競爭加劇世界搵食難

《經濟通通訊社９日專訊》本年度美國經濟學會年會周日（８日）在新奧爾良召開，包括美

國前財政部長薩默斯在內的經濟領域精英警告，世界經濟今年將更加艱難，超低利率以及中國經

濟快速增長的時代即將過去。投資和決策者將面對中美競爭加劇、債務膨脹成為常態。

雖然與會者一致承認經濟學界未能準確預判通脹的嚴重性，但就如何解決問題陷入分歧。諾

貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Ｊｏｓｅｐｈ Ｓｔｉｇｌｉｔｚ）認為，由於本波通脹是俄羅

斯入侵烏克蘭引發的供應短缺所致，信用緊縮不僅會損害經濟，且對降低通脹幾乎不起作用。

不過，ＩＭＦ首席經濟學家古蘭沙（Ｐｉｅｒｒｅ－Ｏｌｉｖｉｅｒ

Ｇｏｕｒｎｃｈａｓ）卻持相反觀點，他強調即使是在失業率上升的情況下，聯儲局和其他央行

亦應保持抗通脹決心。



＊料各國央行今年暫緩加息＊



另一方面，《彭博社》分析指出，雖然全球大多數國家的央行仍維持緊縮政策，但料會在今

年的某個時刻出現停頓，甚至可能進入關鍵轉折點。

據分析，全球利率指標將在今年第三季度達到６％的峰值，然後在年底回落到５﹒８％。這

將是２００１年以來的最高水平，也高於年初時的５﹒２％。

報道指，通脹在２０２３年仍然會高企，但經濟下滑危機隱現，各國央行將會作出權衡及折

中的決策。（ｊｆ）

