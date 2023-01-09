【國際要聞】瑞典明確表示，無法滿足土耳其提出的加入北約條件

《經濟通通訊社９日專訊》瑞典首相克里斯特森周日（８日）表示，雖然無法滿足土耳其提
出的所有條件，但仍相信土國會同意瑞典加入北約。瑞典無法滿足的條件包括引渡境內庫爾德人
到土耳其。在俄烏爆發戰爭後，瑞典和芬蘭去年５月申請加入北約，但被土國阻撓，指兩國收藏
庫爾德「恐怖分子」。（ｊｆ）
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