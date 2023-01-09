【國際要聞】金正恩周日３９歲生日，北韓未見公開慶祝活動

《經濟通通訊社９日專訊》周日（８日）是北韓領袖金正恩的３９歲生日，但官媒沒有報道

慶祝活動，亦有如南韓軍方推測般舉行閱兵。另據外電報道，雖然金正恩早前在新年講話中強調

要全力擴大核武庫，包括大力生產戰術核武，但美方專家質疑北韓能在短期內大幅提升核武原料

的產能，估計目前每年只能生產６至８枚核彈。（ｊｆ）

