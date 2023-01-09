《台股攻略－黃振宇》美國經濟數據造好，台股創１個月新高

《台股攻略》美國公布２０２２年１２月非農就業人數增加２２﹒３萬人，高於市場預期，

美股三大指數隨即上升，台股今日（９日）裂口高開，電子股受市場資金追捧，金融、汽車及塑

膠等板塊同步造好，指數以１４７５２點高位收市，升３７８點，並創１個月新高，成交金額擴

大至２２１９﹒９９億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入４３２﹒２７億元。

電子權值股方面，台積電收４８１元，升４﹒９％；聯電收４４﹒５元，升近５％，創近１

個月新高；瑞昱、台達電、日月光投控及國巨均升４％至６％，聯發科及大立光均升超過２％，

晶心科受惠Ｇｏｏｇｌｅ宣布支援ＲＩＳＣ－ＶＩＰ，消息刺激股價升至５５２元漲停，另外，

電源管理晶片市場需求強勁，矽力－ＫＹ在資金追捧下，股價亦漲停，收５３２元。金融股表現

搶眼，群益期升４﹒１％、群益證及國泰金均升超過３％，華南金、元大金、中信金及兆豐金均

升超過２％。台塑四寶全面上揚，台化升３﹒１％，南亞升２﹒８％，台塑化升１﹒１％，台塑

升１％。汽車股強勢，裕隆有望擺脫新安產險防疫保單鉅額賠付損失，股價連日上揚，收７０元

，升３％；同集團的中華升２﹒２％，裕日車升１﹒６％，和泰車升３﹒１％，汽車零組件股亦

獲買盤支持，百達－ＫＹ、麗清、劍麟、和大及帝寶均升１％至３％。航運股方面，由於上海出

口集裝箱運價指數（ＳＣＦＩ）運價數據持續下跌，貨櫃三雄股價受壓，萬海收７７﹒５元，跌

０﹒４％；長榮收１５５元，跌２﹒５％，陽明收６３﹒３元，跌０﹒５％。散裝航運則逆勢上

揚，裕民升３﹒７％，慧洋－ＫＹ、中航及建新國際均升１﹒３％至２﹒５％。

美國非農數據造好，失業率降至３﹒５％，平均時薪按年增４﹒６％，顯示就業市場增長強

勁，市場憧憬通脹將較預期降溫，投資氣氛回暖，但投資者仍需提防高位獲利盤湧現，建議保留

資金趁低吸納股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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