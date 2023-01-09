《窩輪豪情－梁業豪》期指好友大戶完全控制大局，關鍵位何在？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、資訊

科技業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為匯控

（００００５）、騰訊（００７００）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選

兗礦能源（０１１７１）、中國財險（０２３２８）與ＥＳＲ（０１８２１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、資訊科技業與金融業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控、阿里巴巴與港交所

（００３８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選ＥＳＲ、中國財險與小鵬汽車（０９８６８）。

今早（９日）港股裂口高開，恒指期貨先從２１５１６跌回２１２７６，然後升上

２１５６１，再創短期升浪新高。即市好友完全控制了大局，１５分鐘圖形勢顯著向好，但須小

心ＲＳＩ跌穿５時般平均線。淡友大戶仍未發動反攻，短期好淡分水嶺看２１０６８，即自去年

２月１０日高位２５０５７起跌幅的０﹒６１８倍反彈水平。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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