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即市新聞

09/01/2023 08:47

【虛幣世界】近萬五枚ＢＴＣ近期有轉移，市值逾２﹒５億美元

　　《經濟通通訊社９日專訊》根據Ｌｏｏｋｏｎｃｈａｉｎ數據顯示，以「１ＫＵｒ８１」開
頭的比特幣巨鯨地址，近日將１﹒５萬枚比特幣（市值約２﹒５２５億美元），全部轉移至「
１ＬＧＡＶＱ」開頭地址，目前該地址合共有２﹒６５萬枚比特幣，市值約４﹒３９２億美元。
市場憂慮巨鯨近日或於市場套現，有機會推低比特幣價格。
　　另外，加密分析師Ｋｅｌｖｉｎ　Ｓｖｅｎｓｏｎ的看法，比特幣（ＢＴＣ）周線的相對強
弱指數（ＲＳＩ）即將突破其對角線阻力位，象微著比特幣的熊市有機會結束。Ｓｖｅｎｓｏｎ
　預測，如果　ＲＳＩ超過長期阻力位，比特幣可能反彈至２１０００　美元。比特幣的當前價
格表明，如果它達到２１０００美元，可能會上漲２５％。
　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７１５０﹒２１元（美元．下同
），升０﹒１３％（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２８８﹒７６元，跌０﹒１１％；艾
達幣報０﹒２９７９元，升０﹒１７％；瑞波幣報０﹒３４４４元，跌０﹒３５％。（ｕｌ）
　
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