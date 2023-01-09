《中概異動》阿里巴巴高開近４％，旗下螞蟻集團不受馬雲控制

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）高開３﹒９４％，報１０５﹒６元，成交約

４１６萬股，涉資４﹒３９億元；騰訊（００７００）升１﹒６％，報３５５元；美團

（０３６９０）升１﹒３１％，報１８５﹒１元；京東集團（０９６１８）無升跌，報２５０元

。

阿里巴巴公布，非並表關聯方螞蟻科技集團在上周六（７日）宣布兩個合計持有超過５０％

股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變化，馬雲將不再控制該兩個主要股東持有螞蟻集團

多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及任何其他股東均不控制螞蟻集團。

該集團指，兩個主要股東杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）（君瀚）和杭州君澳股權

投資合夥企業（有限合夥）（君澳）之普通合夥人實體股東馬雲與其他股東將終止一份協議。根

據該協議，馬雲之前可控制該現有普通合夥人股東會層面有關君瀚和君澳行使螞蟻集團股東權利

的決議通過。君瀚的普通合夥人將變更為一家新成立的實體，君澳的普通合夥人仍為現有普通合

夥人，而兩個普通合夥人實體各自將均由５位不同的自然人平均擁有，即兩個普通合夥人實體共

有１０位不同的自然人股東，包括馬雲以及螞蟻集團管理層與員工代表。

變化後，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，以及任何一家普通合夥人

實體均不受任何單個人士控制。

現時，恒生指數報２１２９５，升３０４點或升１﹒４５％，主板成交２８﹒６６億元。國

企指數報７２４３，升１００點或升１﹒４０％。恒生科技指數報４４９７，升６６點或升

１﹒５０％。

即月期指新報２１３５９，升２８９點，高水６３點。即月國指期貨報７２６９，升１０４

點，高水２５點。即月科指期貨新報４５０４，升６８點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０５﹒６元 升３﹒９４％

騰訊（００７００） ３５５元 升１﹒６％

美團（０３６９０） １８５﹒１元 升１﹒３１％

京東集團（０９６１８） ２５０元 無升跌

小米（０１８１０） １１﹒４４元 升１﹒７８％

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（ｅｒ）

