《午市前瞻》專家料恒指午後難大升，阿里巴巴可待１００元吸納

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２１３２８，升３３６點或１﹒６％，主板成

交８５９﹒４１億元。恒生中國企業指數報７２６７，升１２３點或１﹒７３％。恒生科技指數

報４５５６，升１２５點或２﹒８２％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０９﹒６元，升８元或７﹒８７％，成交７２﹒２９億

元；騰訊控股收報３５８﹒６元，升９﹒２元或２﹒６３％，成交５０﹒５１億元；美團收報

１８１﹒１元，跌１﹒６元或０﹒８８％，成交３７﹒８４億元。國指三大成交股份依次為阿里

巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。



＊李偉傑：三個不明朗因素消除＊



科技股開市造好，帶動恒指今日高開３０４點，報２１２９５，早段走勢大致平穩。華盛證

券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指由前年２月至去年１０月尾的跌勢，主要因

為疫情封控、內房危機及加息問題而形成，如今此幾項不明朗因素消除，令資金不斷在復常概念

股、內房股及科技股之間輪動，加上人民幣轉強，推動恒指自１１月尾開始回升。

不過，李偉傑指出即使有好消息配合，但恒指９日ＲＳＩ自年初以來持續處於超買水平，在

低位買入的投資者或因此先食胡，令恒指近期升幅較小。他預期，今日會在２１２００附近徘徊

，難見升幅突然擴大，今年第一季則有望挑戰２２４００。



＊阿里巴巴今年初走勢樂觀＊



阿里巴巴（０９９８８）公布，非並表關聯方螞蟻科技集團在上周六（７日）宣布兩個合計

持有超過５０％股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變化，馬雲將不再控制該兩個主要股

東持有螞蟻集團多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及任何其他股東均不控制

螞蟻集團。

受消息刺激，阿里巴巴高開３﹒９４％，報１０５﹒６元，曾升逾７％至１１０元。李偉傑

表示，中央開始著手整改及推出反壟斷政策，正由螞蟻集團而引起，現時集團不再受馬雲控制，

未來螞蟻集團重新上市的期望增加，加上集團早前獲內地監管機構批准，為轄下消費業務增資

１０５億元，均令阿里巴巴股價保持強勢。

他續指，阿里巴巴目前市盈率偏低，而平台經濟企業陸續配合中央的監管框架，未來新業務

發展會較順利，對他們第一季的盈利增長感樂觀，加上中美兩國在中概股審計方面的陰霾逐漸減

退，都對阿里巴巴有利。

部署方面，李偉傑指阿里巴巴年初至今已升逾兩成，累積相當大的升幅，且９日ＲＳＩ已升

至嚴重超買區。他又指，阿里巴巴於去年７月高位１２２元的阻力較大，現價買入的值博率一般

，不建議短線炒家於現價高追，可候１００元附近再買入。（ｅｒ）

