《娥姐錦囊－張賽娥》首階段通關６萬配額恰當，濠賭股暫難大彈

《娥姐錦囊》本港周日（８日）起可與內地通關，首階段包括７個口岸每日「北上」及「南

下」各設６萬個配額，相信已經足夠，通關初期，預計香港藥業、食肆及以往一直受自由行歡迎

的商舖，將率先受惠，樓市亦可望止跌回升。雖然自通關日起，由內地、香港和台灣來澳門的旅

客，無需再出示新冠病毒檢測證明，但因人心虛怯，濠賭股難望即時Ｖ形反彈。

近期內地疫情升溫，通關初定６萬配額並要求４８小時核酸陰性檢測證明的做法恰當，可確

保本港醫療系統可以承受，現有安排可說是平衡了防疫及通關需要，在能力範圍內兩全其美的做

法。

據《新華社》報道，深港兩地會在實施通關後一周、即不遲於１月１５日檢討首階段情況，

在雙方達成共識下再研究下階段通關安排。我認為第二階段通關應視乎內地疫情發展，並觀望首

階段通關情況再作決定。

由於內地藥物供應緊張，可以預見通關後，藥品將成為內地人搶購的目標，港府考慮必要時

採取限購措施，以保障本地人權利，也無可厚非。

隨著商業活動轉趨活躍，加上港府人才措施所提供的優惠，預料本港寫字樓、商舖及住宅市

道將會好轉。

雖然澳門容許來自內地和港台的旅客免檢測通關，但近日除了元旦及除夕等假期外，內地消

費市道仍未見起色，反映疫情下人心虛怯，濠賭股難望通關後即時Ｖ形反彈。《南華證券副主席

張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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