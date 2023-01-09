【專訪】陶冬：共和黨內訌顯極端政治成常態

《經濟通通訊社９日專訊》歷經４天１５輪投票的「羞辱」，原眾議院少數黨領袖麥卡錫

（Ｋｅｖｉｎ ＭｃＣａｒｔｈｙ），終於得償所願舉起議長之錘，瑞信亞太區財富管理部大中

華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就此表示，鬧劇反映共和黨內溫和派與極端派

的分裂愈來愈不可調和，更預示美國極端政治成為常態。

他指，今次臨陣倒戈的激進共和黨議員，不少有茶黨背景，而這種不計後果的國會抗爭，正

正始於２００９年的茶黨運動（Ｔｈｅ Ｔｅａ Ｐａｒｔｙ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）。

陶博解釋，茶黨運動的初衷是財政保守主義政治運動，要求政府減少公共開支、控制財政赤

字，由保守主義者和民粹主義者組成，通過極端的政治手段來衝擊議會議題，震撼人們的思維。

他們對正統的、傳統的議會程序不滿意，更願意採取激進手段、不合作的態度來推進自己的訴求

。



＊溫和激進兩股勢力零和博弈＊



他認為，特朗普在上一屆總統選舉中崛起，給極端主義政治思潮注入強心劑，共和黨中更多

人願意採取激進姿態來贏取民眾的支持。但去年１１月中期選舉結果顯示，特朗普影響力已告大

降，導致溫和派議員不願再縱容激進派，繼而令激進派不達目的誓不罷休，結果黨內內訌愈演愈

烈。

他強調，這場爭鬥的意義，絕不僅在於誰當眾議院議長，而是暴露出共和黨已經無法進行黨

內的正常運作了。特朗普弱化了中間派，然後自己影響力也迅速下降，留下兩股勢力進行零和博

弈。選民看在眼裏，會在下一次大選中表達自己的意見。

