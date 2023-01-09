《美元走勢－羅明立》歐元有機會再試上月高位１﹒０７３６

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３１﹒８４ １３２﹒２８ １３１﹒３０

歐元╱美元 １﹒０６７９ １﹒０６８６ １﹒０６５２

英鎊╱美元 １﹒２１５０ １﹒２１６５ １﹒２０９３

美元╱瑞郎 ０﹒９２５３ ０﹒９２８０ ０﹒９２４９

美元╱港元 ７﹒８０６０ ７﹒８０７８ ７﹒８０２０

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《美元走勢》美國１２月非農就業職位增加２２﹒３萬個，多過預期，同期失業率亦由

３﹒７％降至３﹒５％；不過，１２月時薪增長年率只有４﹒６％，遠低於預期的５％。平均時

薪增長放慢有助遏抑通脹，美元即時被拋售，其後公布的美國１２月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ報

４９﹒６，是２０２０年５月以來再次低於５０擴張水平，市場更加擔心美國的經濟前景，可能

令聯儲局更快放慢加息步伐，美匯指數跌幅擴大，重回１０３﹒５０水平。

同日歐元區公布了１２月的消費物價指數，按年由１０﹒１％回落至９﹒２％，跌幅多過預

期；但核心指數卻由６﹒６％升至６﹒９％，反映歐元區通脹威脅未解除。歐元在美國就業數據

公布後先跌後反彈，接近全日最高收市，今早（９日）更升近１﹒０７。現時市場對聯儲局２月

加息放慢至０﹒２５％的預期提高至７５％，可能令美匯短期受壓，歐元有機會再試上年１２月

中的高位１﹒０７３６。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０６５０ １﹒０７５０ １﹒０６１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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