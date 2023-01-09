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09/01/2023 11:24

《新股上市》傳微醫４月底前提交ＩＰＯ申請，擬美國或香港上市

　　《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，騰訊（００７００）支持的微醫計劃在４月底前提
交ＩＰＯ申請，公司正準備在美國或香港上市，目標在今年下半年上市。
　　知情人士指，微醫於９月從山東省政府支持的單一投資者籌集約１﹒６３億美元，估值超過
７０億美元，目前仍未就ＩＰＯ的規模作出最終決定。（ｂｉ）

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