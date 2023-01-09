尖沙咀ＳＯＧＯ今年３月１２日結業，銅鑼灣分店繼續營業

《經濟通通訊社９日專訊》利福國際旗下百貨公司崇光百貨ＳＯＧＯ尖沙咀分店傳出結業的
消息，並推出結業促銷優惠。
有傳媒報道，崇光百貨客戶服務部職員表示，尖沙咀分店將於今年３月１２日結業，銅鑼灣
分店則不受影響。
尖沙咀ＳＯＧＯ於２０１４年２月１２日曾結業，其後選址在香港喜來登酒店，於同年
２０１４年１１月８日再開幕。（ｂｉ）
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