《本港經濟》總商會料今年本港實質經濟增長３﹒８％，返疫前水平

《經濟通通訊社９日專訊》香港總商會發表明年經濟預測，料２０２２年香港實質經濟收縮

３﹒３％，今年預測則為增長３﹒８％，重返疫情前水平，今年通脹率預測為３％。香港總商會

總裁梁兆基在記者會上表示，除疫情以外，同時亦面對利率上升及全球需求轉弱等不利因素，通

關將有效推動經濟迅速復甦。

他相信，在美國高通賬情況下，聯儲局今年會持續加息，目標利率可能會升至５％水平。他

亦料，香港會跟隨下次美國加息，幅度則視乎本港拆息水平。至於通關後，本地投資資金及銀行

流動性會否增加，以及本地最優惠利率預測，總商會則未有就此預測。他又認為，上述本地

ＧＤＰ預測較保守，若全球息口未有預期般高，本地經濟增長可能高於目前預測數字。



＊通關效應料滯後，零售難返疫前水平＊



此外，２０２３年零售銷售預測增長，由０％升至１０％；商品出口預測增長，由收縮

７﹒７％回升至增長一成。香港總商會高級經濟師莊仕杰表示，今年外圍環境並非大幅改善，美

國、歐洲經濟均受壓，出口增長相對零售反彈幅度或較小。

梁兆基亦提到，通關雖預期利好本港旅遊、零售明顯反彈，但因滯後效應及消費模式改變，

整體零售未必能返疫前水平。不過，今年表現仍會較疫情期間錄較大幅度改善。



＊倡下財年續派消費券＊



對於新一份《財政預算案》，梁兆基亦披露，由於今年經濟並不樂觀及需推動下半年零售表

現，商會已向政府建議為業界提供寬免措施，及向市民派發新一輪消費券。

總商會亦發表最新「商業前景問卷調查」，４０％受訪企業預期，今年營業額將較去年增加

，反映港企審慎樂觀認為最壞時期或已過去。調查於去年１１月進行，當時並未全面通關，梁兆

基指出，由於通關開放程度較預期快，料目前會員情緒較為樂觀。

不過，調查中，亦有５５％受訪企業認為，《施政報告》中，提出吸引人才措施不足，商會

冀政府可推出針對中層管理人員的政策，以及輸入一定數量外地勞工。（ｒｈ）







