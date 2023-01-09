【螞蟻整改】馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改

《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團日前公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲及其一

致行動人的投票權由此前的５３﹒４６％調整為螞蟻集團的１０名股東分別獨立行使股份表決權

，不再存在直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整後，馬雲的表決權下降到

６﹒２０８％。這也意味著，馬雲徹底放棄了對螞蟻集團的實際控制權，螞蟻集團如今已無實際

控制人。

馬雲放棄螞蟻集團的實際控制權後，關於螞蟻集團重啟上市的話題持續引發關注。對此，螞

蟻集團回應稱，目前螞蟻仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。



＊無實際控制人，需等三年才能在Ａ股主板上市＊



而事實上，螞蟻集團無實際控制人，意味著螞蟻集團今年上市無望。市場人士指出，因為根

據規定，若企業控制權有變動，需要等待三年才能在Ａ股主板上市，在科創板或港股上市，則需

等待兩年和一年。

同時，在董事會層面，公告稱，螞蟻集團董事會八名董事中包含四名獨立董事（達到半數）

。在此基礎上，集團計劃繼續引入第五名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數。同時，螞蟻

集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與

股東阿里巴巴集團的隔離。

螞蟻集團曾於２０２０年１０月宣布在上海和香港兩地同時上市，但在上市前突遭暫停，隨

後螞蟻開啟了一連串整改。（ｌｃ）

