【夜期時段】即月期指報２１５０６點，升１４點，高水１１８點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４９７點，升５點，高水１０９

點，最新報２１５０６點，升１４點，高水１１８點，合約成交５１９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３３３點，升６點，高水４７點，最新報７３２９點，升

２點，高水４３點，合約成交３４０張。

