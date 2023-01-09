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即市新聞

09/01/2023 17:20

【夜期時段】即月期指報２１５０６點，升１４點，高水１１８點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４９７點，升５點，高水１０９
點，最新報２１５０６點，升１４點，高水１１８點，合約成交５１９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３３３點，升６點，高水４７點，最新報７３２９點，升
２點，高水４３點，合約成交３４０張。

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