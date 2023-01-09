【通關復常】日本：周四起澳門入境須持７２小時新冠陰性證明

《經濟通通訊社９日專訊》日本政府今日宣布，自本周四（１２日）起，乘坐澳門直飛航班
的入境人員須提供７２小時內新冠檢測陰性證明，並實施全員入境檢測。
去年１２月３０日，日本政府要求乘坐中國內地直飛航班的旅客和七天內到過中國內地的旅
客必須接受入境檢測。周日（８日）起，中國內地直飛航班的入境旅客必須提供陰性證明，且入
境時需進行抗原或核酸檢測，該措施周四起擴大至澳門。（ｃｌ）
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