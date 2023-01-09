比亞迪（１２１１）遭巴菲特減持１０５﹒８萬股Ｈ股，套現逾２億

《經濟通通訊社９日專訊》股神巴菲特續減持比亞迪（０１２１１）。根據聯交所股權披露
資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二（１月３日）再減持比亞迪１０５﹒８萬股Ｈ
股，每股平均作價１９１﹒４４元，套現近２﹒０３億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由
１４﹒０６％降至１３﹒９７％。（ｂｉ）
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