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09/01/2023 17:46

【企業盈警】宏華集團：料去年虧損擴大至最多６﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》宏華集團（００１９６）發盈警，預期去年度錄得虧損介乎約
５﹒５億元至６﹒５億元（人民幣．下同），２０２１年度錄得虧損７﹒１７億元。
　　該集團指，預期虧損主要由於受到俄烏衝突影響，出於謹慎性原則，對債權計提減值準備；
油服板塊受客戶謹慎的資本開支及客戶降價結算影響，對有減值風險的資產計提了減值準備。
（ａｃ）

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