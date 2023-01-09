【企業盈警】宏華集團：料去年虧損擴大至最多６﹒５億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》宏華集團（００１９６）發盈警，預期去年度錄得虧損介乎約
５﹒５億元至６﹒５億元（人民幣．下同），２０２１年度錄得虧損７﹒１７億元。
該集團指，預期虧損主要由於受到俄烏衝突影響，出於謹慎性原則，對債權計提減值準備；
油服板塊受客戶謹慎的資本開支及客戶降價結算影響，對有減值風險的資產計提了減值準備。
（ａｃ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|專訪09/01/2023
【專訪】陶冬：共和黨內訌顯極端政治成常態（有片）
|中國故事09/01/2023
《神州經脈》多省達染疫高峰 馬雲失螞蟻實控權 人幣近五個月高
|財經熱話09/01/2023
Tesla再減價新能源車股連日受壓 邊隻可吼邊隻咪掂？
|生財有道09/01/2023
【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘 惟匯豐降3個月存息
|FOCUS09/01/2023
【FOCUS】失實控權焉知非福 民企獲暖風寄厚望
|財經熱話09/01/2023
【復常炒D乜】澳門列新冠為風土病 免檢疫通關人流復現 濠賭股獲大行唱好再落鑊
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰