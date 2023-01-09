《小傳日記》小鵬唔跟Ｔｅｓｌａ減價，頹勢未止有排煩？

《小傳日記》上星期五魚缸跌６０點，今日又高開３０４點，全日走勢都幾穩定。科技股表

現大致ｏｋ，最大焦點一定係阿里巴巴（０９９８８）喇。佢旗下嘅螞蟻集團宣布唔再受馬雲控

制，持股量就唔變，股價今日高開近４巴仙，中段曾經升近８巴仙，一度重上１１０銀。隨住馬

雲放權，早排螞蟻集團又有得增資１０５億人仔，「螞蟻上市」係咪會捲土重來呢？

今日車股失色些少，當中小鵬（０９８６８）今日低開４巴仙，中段曾經跌近６巴仙。話說

Ｔｅｓｌａ喺神州開始大規模減價，Ｍｏｄｅｌ ３起售價２２﹒９９萬人仔，Ｍｏｄｅｌ Ｙ

起售價２５﹒９９萬人仔，創歷史最低價。

國產Ｔｅｓｌａ兩個月內三次降價，公司對外事務副總裁陶琳喺微博ｐｏ文，Ｔｅｓｌａ價

格調整「涵蓋無數工程創新」，實質上係「獨一無二嘅成本控制之極佳定律」，包括：唔限於整

車集成設計、產線設計、供應鏈管理、甚至以毫秒級優化機械臂協同路線，由「第一性原理出發

」，堅持以成本定價。

作為新能源車嘅龍頭，Ｔｅｓｌａ咁樣減價，其他車企又會唔會跟風呢？小鵬相關人士話，

公司嘅汽車有自己嘅銷售節奏，會根據自身情況決定產品售價同促銷活動，而唔係跟隨其他車企

。

Ｔｅｓｌａ最新一份財報表現已經唔合符預期，車款仲要減價，話晒你聽公司有幾頹。龍頭

都咁樣，其他新能源車企都受到拖累，小鵬上兩個交易日喺１００天線即刻有壓力，仲未突破由

１０月形成嘅橫行區間，５０天線都失守埋，走勢都幾弊呀！請請！



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