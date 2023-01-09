《真知灼見－溫灼培》從就業到通脹看美國經濟

《真知灼見》美國１２月非農職位雖只增加２２﹒３萬，不及１１月的２５﹒６萬，但仍屬

一個理想增幅。倘以整個２０２２年計算，美國共增加了４５０萬份職位，即平均每月增加

３７﹒５萬份。至於１２月的失業率則為３﹒５％，略較１１月的３﹒６％改善。至於１２月每

小時工資增幅按年比為４﹒６％，前值為４﹒８％。整份就業報告似乎正邁向聯儲局所期望的方

向，即降低通脹同時，又能穩定勞工市場。

繼美國採購經理指數及就業數據公布後，下一個市場最關注的美國１２月經濟數據相信將是

本周四（１２日）美國公布的１２月以消費物價指數衡量的通脹數據。現市場估計１２月年通脹

率為６﹒７％，如屬實將較１１月７﹒１％進一步降。踏入２０２３年，料美國通脹有望逐步回

落，原因相信有四。首先，去年通脹基數高，當作按年比較數據自然回落。其次，現時波羅的海

幹散貨指數（ＢＤＩ） ，基本上已跌返至２０１８－２０１９年的中位數，完全扭轉了疫情間

因供應鏈斷而導致運費高昂情況。舉一例子，波羅的海幹散貨指數高峰出現於２０２１年１０月

，當時約高見５５００指數點，現在卻只略高於１０００指數點。反觀油價現在亦見回落不少，

紐約期油現只約７４美元，相較過去數月有著８０╱９０美元水平明顯有別。最後，當然是聯儲

局過去數月的不斷加息，這也有助降低通脹。就這一切轉變，使我們更有理由相信今年聯儲局將

會降低甚至停止加息步伐。



＊本周焦點看全球通脹＊



通脹是本周市場焦點，除了美國的通脹數據，本周二（１０日）東京地區將公布其１２月通

脹率，而周三（１１日）澳洲也將公布其１１月通脹率。事實上，本周內地同時公布通脹率，只

是未確定出日子。本周除了美國的通脹率，重點將落在日本身上。確實，日本本周公布的並非全

日本通脹數據，只是東京地區，但這對日本整體通脹形勢也有一定啟示作用。東京１２月核心年

通脹率市場估計將由１１月的３﹒６％攀上３﹒８％。由於１１月全日本實際年工資已見收縮

３﹒８％，若通脹再升而工資又不能跟上，可想象日本民眾的生活壓力將會更大，或會給予日本

央行壓力要加大打擊通脹力度。

內地本周有著大量經濟數據公布，如通脹率、第四季ＧＤＰ、零售銷售及工業生產等。但出

口數據相信是重中之重。內地１１月出口按年比已見急跌８﹒７％，１２月市場估計可能更差，

甚至大跌１２﹒５％。內地出口可視為全球經濟寒暑表，其走弱或會顯示出全球經濟疲弱的一面

。

政治方面，可留意本周五（１３日）日本首相岸田文雄與美國總統拜登於華盛頓的會面。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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