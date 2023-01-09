《保險智衛－余栢堅》嶄新醫療保障，主動關顧精神健康

《保險智衛》上回提及一個全球精神健康調查報告，顯示近八成受訪港人及其同伴曾面對精

神健康困擾，不過僅兩成人士會主動尋求專業協助，而相關治療費用及缺乏認知成為港人接受精

神健康支援時的關鍵障礙。另外，每兩名港人就有一名視精神健康為明年最關鍵的議題之一，反

映情況備受重視。有保險公司隨調查報告推出計劃以提供適切的精神健康保障方案，鼓勵大眾主

動關注精神健康，並於初步診斷諮詢，以至指定的情緒疾病治療及復康等層面提供專業及貼合需

要的支援服務。



＊全港首創的精神健康保障及服務＊



情緒病（例如焦慮症、抑鬱症、強迫症、創傷後遺症及精神分裂症等）的病徵容易與短暫情

緒起伏或其他身體問題混淆，以至令患者忽略繼而遲遲未能得到協助，因此及早發現至為關鍵。

在預防階段，精神健康保障計劃會免費提供初步網上自我評估、情緒管理講座等服務，助被保人

釐清狀況，有需要時可提供轉介服務。

一旦確認患上指定的情緒疾病，計劃便會提供在香港的精神科門診或臨床心理學家診症保障

；如須在香港接受保情緒疾病之住院及治療，計劃除就相關支出提供不設分項賠償限額的保障，

亦提供每日住院現金保障，以減輕被保人住院期間的經濟負擔。若住院時間較長而出院後仍須持

續觀察病情，計劃可提供住院後診症保障，受保次數亦有機會按嚴重程度向上調。若被診斷為嚴

重情緒疾病，計劃更設有額外保障並提供一筆過賠償，助被保人安心接受治療。



＊復康過程特別關顧支援＊



情緒病的治療期一般較長，家人的支持至關重要，所以計劃亦會為患者家人度身訂造支援服

務，助家人能夠專心並適切關懷患者。對於一些需較長時間並具醫療需要的情緒疾病住院的個案

，計劃將支付休養賠償，讓被保人可放鬆身心參與宅度假、旅遊度假、健身或復康課程。此外，

保單權益人亦可自選長達六個月的每月現金權益，在有需要時幫補生活開支。

以往醫保產品普遍將精神健康問題列為不保項目，政府於２０１９年推行的自願醫保計劃已

率先將其納入保障範圍，為精神健康保障殿下基礎。上述的精神健康保障計劃由早期檢測，到指

定情緒疾病的治療及住院後保障一應俱全，為越來越重視守護精神健康的港人傳來佳音。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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