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09/01/2023 10:40

《投資原理－陳榮達》經濟穩健復甦，中國市場年內表現可期

　　《投資原理》西方國家持續的高通脹、歐洲地緣政治局勢緊張、中國嚴格的防疫政策等因素
所形成的完美風暴，對金融市場造成具破壞性的影響，以ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數為代表
的亞洲市場一度急跌超過三成，所幸中國自去年１１月放寬防疫限制，並出台一系列支持房地產
市場的政策，令該指數的全年跌幅收窄至僅１９﹒３％。展望２０２３年，雖然部分不利因素仍
未消除，但隨著中國正展開重啟經濟的步伐，亦印證下行周期已完結，鑑於中國市場的估值正處
於吸引水平，相信今年的表現可跑贏已發達國家。
　
＊大摩削標指今年每股盈測＊
　
　　美國通脹自去年八月起持續回落，原油等商品價格亦放緩，通脹見頂跡象明顯，但俄烏衝突
仍充滿不確定性，美國就業市場同時相當強勁，通脹可能在５％以上高位徘徊相當長的時間。聯
儲局的最新議息會議紀錄對投資者提出警告，稱市場低估局方在更長一段時間內維持高利率的意
願，意味最終利率或會再次上調。
　　利率高企下，預期需求將持續疲弱，並繼續侵蝕利潤率及盈利，盈利修正仍存在更大的下行
風險。大摩預期，美國企業盈利的跌幅將會是２００８年金融海嘯以來最差的一年，預測標指
２０２３年每股盈利僅１８０美元，低於市場普遍預期的２３１美元，並預測明年標指有機會跌
穿３０００點，以上周四（５日）收市３８０８點計，潛在下跌空間逾２１％。
　
＊高盛料中國每股盈利增８％＊
　
　　美國於２０２３年可能面對更大的經濟衰退風險，但中國的經濟周期與西方不同，加上其逐
步微調以重啟經濟的趨勢，該國在全球充滿挑戰的環境下或能取得較佳表現。事實上，亞洲企業
從去年初開始下調盈利（遠早於美國同業），而中國企業甚至更早開始展開盈利下調，隨著防疫
政策進一步放寬，中國更計劃放寬房企「三條紅線」，房地產市場有望復甦，亞洲及中國公司將
繼續享有穩定的盈利增長前景。
　　高盛於去年底發表的一份報告指，ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數每股盈利增長有望從去年
的２％升至今年的４％。中國方面，該行預計ＭＳＣＩ中國指數每股盈利增長將從去年的微跌
２％反彈至今年的上升８％，以反映宏觀環境正常化及企業活動復甦。與此同時，中國的估值處
於歷史低位，現時ＭＳＣＩ中國指數的市盈率為１１﹒９５倍，略低於過去１０年的平均水平
１２﹒８倍。因此，估值水平吸引、宏觀及企業盈利前景改善下，未來估值有向上修正的空間，
對亞洲的投資者而言，無疑是一大有利條件，中國的市場表現有望跑贏歐美等主要發達市場。
《惠理基金董事總經理香港零售業務主管　陳榮達》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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