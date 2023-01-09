《投資原理－陳榮達》經濟穩健復甦，中國市場年內表現可期

《投資原理》西方國家持續的高通脹、歐洲地緣政治局勢緊張、中國嚴格的防疫政策等因素

所形成的完美風暴，對金融市場造成具破壞性的影響，以ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數為代表

的亞洲市場一度急跌超過三成，所幸中國自去年１１月放寬防疫限制，並出台一系列支持房地產

市場的政策，令該指數的全年跌幅收窄至僅１９﹒３％。展望２０２３年，雖然部分不利因素仍

未消除，但隨著中國正展開重啟經濟的步伐，亦印證下行周期已完結，鑑於中國市場的估值正處

於吸引水平，相信今年的表現可跑贏已發達國家。



＊大摩削標指今年每股盈測＊



美國通脹自去年八月起持續回落，原油等商品價格亦放緩，通脹見頂跡象明顯，但俄烏衝突

仍充滿不確定性，美國就業市場同時相當強勁，通脹可能在５％以上高位徘徊相當長的時間。聯

儲局的最新議息會議紀錄對投資者提出警告，稱市場低估局方在更長一段時間內維持高利率的意

願，意味最終利率或會再次上調。

利率高企下，預期需求將持續疲弱，並繼續侵蝕利潤率及盈利，盈利修正仍存在更大的下行

風險。大摩預期，美國企業盈利的跌幅將會是２００８年金融海嘯以來最差的一年，預測標指

２０２３年每股盈利僅１８０美元，低於市場普遍預期的２３１美元，並預測明年標指有機會跌

穿３０００點，以上周四（５日）收市３８０８點計，潛在下跌空間逾２１％。



＊高盛料中國每股盈利增８％＊



美國於２０２３年可能面對更大的經濟衰退風險，但中國的經濟周期與西方不同，加上其逐

步微調以重啟經濟的趨勢，該國在全球充滿挑戰的環境下或能取得較佳表現。事實上，亞洲企業

從去年初開始下調盈利（遠早於美國同業），而中國企業甚至更早開始展開盈利下調，隨著防疫

政策進一步放寬，中國更計劃放寬房企「三條紅線」，房地產市場有望復甦，亞洲及中國公司將

繼續享有穩定的盈利增長前景。

高盛於去年底發表的一份報告指，ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數每股盈利增長有望從去年

的２％升至今年的４％。中國方面，該行預計ＭＳＣＩ中國指數每股盈利增長將從去年的微跌

２％反彈至今年的上升８％，以反映宏觀環境正常化及企業活動復甦。與此同時，中國的估值處

於歷史低位，現時ＭＳＣＩ中國指數的市盈率為１１﹒９５倍，略低於過去１０年的平均水平

１２﹒８倍。因此，估值水平吸引、宏觀及企業盈利前景改善下，未來估值有向上修正的空間，

對亞洲的投資者而言，無疑是一大有利條件，中國的市場表現有望跑贏歐美等主要發達市場。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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