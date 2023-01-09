《每周華語－黃溢華》傳統產業與電動車產業之較勁

《每周華語》「飲飲食食」乃大產業。大社會需要各類型的的活動，解決溫飽，飲食產業極

為多元化，使消費面更廣且推動人與人的接觸。現代大城巿生活節奏日快，因而「飲食」業也須

要跟上、推動及配合。中國人的「點心」也「快餐化」了，可見互為影響。這是十分自然的事情

。



有云：「民以食為天」！「飲食」的產業，美國有至少四大企業，表現穩定，股價仍在長期

大上升期。經濟有大小周期，產業有周期，企業規模自身亦有大小周期，股巿反映ＧＤＰ及企業

業績趨向。不少產業，源自「衣，食，住，行」的需求。正是各地，各國有不同的文化。美國人

「吃」的文化，乃「快、快、快」為本。由Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ、麥當勞、Ｗｅｎｄｙ＇ｓ以至

Ｙｕｍ等等，今天都是大企業，全球「食」的文化之一。美國「飲食」的文化，差不多全球都找

到。「Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ」由「細」到「大」型，加汽水再加薯條，即使被稱為「Ｊｕｎｋ」

的食品，１９６０╱１９７０年打入香江及亞洲的大城巿。事實上，打入新巿場非一件易事。

Ｙｕｍ旗下的「ＫＦＣ」來自美國南部，「家鄉雞」也，但「比不上」香江、中國人的「蒸雞」

好味道。「ＫＦＣ」１９７０年代首次「打」入香江－－炸雞？！初試啼聲卻不成功。而麥當勞

以「麥當勞叔叔」及玩具為巿場推廣主軸終成功於香江巿場登陸及企穩。「食」的文化？！好食

的定義來自消費者。好食、好味，又平又快加上日常工作所需，「Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ」正好符

合要求。在紐約，銀行司庫部基本上無「午餐」時段，因而交易員吃「快餐」乃自然者。當然，

也有其他「食」的企業多年前「打」入香江，但無功而還。例如Ｗｅｎｄｙ＇ｓ的「

Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ」也不錯，但未能於香江企穩於巿場。今天Ｗｅｎｄｙ＇ｓ乃美國第三大餐

飲業企業。Ｙｕｍ不只有「ＫＦＣ」，也有不少「飲食」相關的業務。



文化，社會轉變，推動了「節奏快」的需求，加上不少大城巿近半世紀國際化，亦推動美國

飲食企業走入亞洲及不少大中小城巿。另方面，「食」以生產線標準化為基本，使美國飲食文化

推動更為直接╱容易。Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ不是科技股，在納指上巿，但「科技」轉為餐飲業，

有自身的商業模式，巿值不斷上升，Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ受歡迎，不只因為「食」！而是方便不

少人「坐一坐」，吃一點東西，飲咖啡等等。美國飲食文化，兼顧了生活所需。今時今日，美國

本土也有很多「食」的文化，但大眾食文化，由「ＫＦＣ」，「Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ」及

Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ推動，且以「特許經營」全球模式強化了企業的業務。事實上，美國的「７

－１１」（Ｓｅｖｅｎ Ｅｌｅｖｅｎ）也由美國南部走往全球。日本的「７－１１」母公司甚

為成功。自成為一衍生美國「企業」了。



「衣，食，住，行」，傳統汽車由ＧＭ、Ｆｏｒｄ推動「行」的產業百年之久，今天電動車

產業起步，其中Ｔｅｓｌａ佔巿場７０％。創辦人大賺，企業可成為Ａｐｐｌｅ及

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ的規模嗎？！Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ不久前認為不可以，他有自己的分

析因由。Ｔｅｓｌａ２０２２年股價大跌，新生的企業，暫時不及「飲食」大企業經營穩定呢！



那麼電動車產業，能否自成一全新的產業，與傳統汽車業全面「分割」？！非一件易事。一

架車有「四個輪子」，「三輪」電動車不被視為「汽車」而是一「Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ」。「

食物」也有「ＤＮＡ」基因科研！而１００年之後，「牛肉」、「豬肉」及「魚肉」全由基因「

製造」了。電動車科研、科技已有不短的歷史，電動車性能極多，但與飲食產業比較，電動車產

業仍在嬰孩的年代。《資深市場人士 黃溢華》



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