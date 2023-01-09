《股語有云－古添力》嗶哩嗶哩食正復常概念，中線上望４５０銀

《股語有云》嗶哩嗶哩（０９６２６）主要喺內地營運網絡視頻平台，亦營運及發行移動遊

戲、提供增值服務及廣告服務，以及從事電商及其他業務等。集團之平台包括「嗶哩嗶哩」移動

端應用、ＰＣ網站、智能電視、嗶哩嗶哩漫畫及貓耳，提供的內容品類涵蓋生活、遊戲、娛樂、

動漫以及科技知識等領域，可算係食正復常概念。

該股２０２１年３月於本港上市，上市價８０８銀。騰訊（００７００）持有約４３７５萬

股，佔總股本１１﹒２％；另外，阿里巴巴（０９９８８）持有逾３０８４萬股，佔總股本

７﹒９％。

截至２０２２年９月底止九個月業績，嗶哩嗶哩錄得股東應佔虧損擴大至逾６０億人仔，整

體毛利減少１１﹒７％至２６億人仔，毛利率下降５﹒２個百分點至１６﹒５％；營業額增

１５﹒８％至逾１５７億人仔。於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物總額為

５４﹒６６億人仔，短期貸款及長期債務為１９２﹒５６億人仔。



＊三個月有逾３６億元淨流入＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒９億元淨流入嗶哩嗶哩，過去

一個月有逾１３億元淨流入，過去三個月更有逾３６億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，嗶哩嗶哩之１０天線掉頭向上，２０天線升越２５０天線，出

現黃金交叉利好訊號，５０天線短期內有望升越１００天線，再現黃金交叉利好訊號，９日

ＲＳＩ回升至７４水平，建議現價２１９銀買入，首站３００銀，中線上望４５０銀，若升越

４５０銀，長線以６００銀為最終獲利目標，若然睇錯，跌穿２５０天線（現為１８５﹒１元）

止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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