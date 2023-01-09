【聚焦人幣】人幣中間價續升６４７點，報６﹒８２６５四個半月高



《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６５，較

上個交易日升６４７點子，實現六連漲，創２０２２年８月２２日以來四個半月新高，上個交易

日報６﹒８９１２。

美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫訊號，有利聯儲局放緩加息

步伐。市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前將

終點利率維持在略低於５％。美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０，

但周線小漲０﹒４％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒８２６５ －６４７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７１８ ＋１８３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１７０３ ＋３８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７４３ －７５﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２６０７ ＋５３６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０１７ ＋４１７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３３４４ ＋３８４﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１１７９ －５７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７９０ －９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２９ ＋５０﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６２１５ ＋１２５９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０８６ ＋１７８﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒８７００ －７３﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

