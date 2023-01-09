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09/01/2023 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價續升６４７點，報６﹒８２６５四個半月高

　
　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６５，較
上個交易日升６４７點子，實現六連漲，創２０２２年８月２２日以來四個半月新高，上個交易
日報６﹒８９１２。
　　美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫訊號，有利聯儲局放緩加息
步伐。市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前將
終點利率維持在略低於５％。美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０，
但周線小漲０﹒４％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８２６５　　－６４７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７１８　　＋１８３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１７０３　　　＋３８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７４３　　　－７５﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２６０７　　＋５３６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０１７　　＋４１７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３３４４　　＋３８４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１１７９　　　－５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７９０　　　　－９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２９　　　＋５０﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒６２１５　＋１２５９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０８６　　＋１７８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒８７００　　　－７３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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