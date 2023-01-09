【聚焦人幣】人幣中間價續升６４７點，報６﹒８２６５四個半月高

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６５，較
上個交易日升６４７點子，實現六連漲，創２０２２年８月２２日以來四個半月新高，上個交易
日報６﹒８９１２。
美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫訊號，有利聯儲局放緩加息
步伐。市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前將
終點利率維持在略低於５％。美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０，
但周線小漲０﹒４％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒８２６５ －６４７﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２７１８ ＋１８３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１７０３ ＋３８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７４３ －７５﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２６０７ ＋５３６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０１７ ＋４１７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３３４４ ＋３８４﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１１７９ －５７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７９０ －９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２９ ＋５０﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６２１５ ＋１２５９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０８６ ＋１７８﹒００
１人民幣╱韓元 １８３﹒８７００ －７３﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情