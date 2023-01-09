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09/01/2023 17:00

《鍾之日記》馬雲放手阿里飆，恒指觸近半年高

　　《鍾之日記》１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　美股三大指數上周五（６日）在非農數據公布後急升，內地與香港昨日（８日）正式通關，
市場氣氛偏好。香江魚缸今日在一眾科技股帶領下，節節上揚，恒指曾升４７９點，高見
２１４７０點，創去年７月１１日以來近六個月高，最後收市升３９６點，報２１３８８點，國
指升１４２點或２％，科指升１３９點或３﹒２％，報４５７０點。成交額１５６４億元。
　　阿里巴巴（０９９８８）受惠多重利好，收升８﹒７％，報１１０﹒４元，為全日表現最好
藍籌，成交居首達１３４﹒６２億元。
　　騰訊遊戲發布寒假暨春節假期期間未成年人遊戲限玩通知：１月１３日－１５日、２０日－
２７日、２月３日－５日每日的２０時至２１時之間未成年人可登錄遊戲，共計１４個小時，騰
訊（００７００）收升近３﹒６％。
　
＊Ａ場六連升，人幣即期近５個月新高＊
　
　　祖國股市今早顯著高開，在有色、金融、白酒等板塊支撐下，及在人民幣匯價急彈加持下，
三大股指全日振奮，滬綜指收漲０﹒５８％，報３１７６﹒０８點，實現六連揚，續創近一個月
新高。深成指彈０﹒７３％，創業板指數亦漲０﹒７５％。兩市全日成交８０７２億元人民幣，
按日續減少３﹒７％。外資循陸股通流入７７億元人民幣，為連續第四個交易日錄得淨流入。
　　分析師稱，外資流入助推Ａ股實現春季躁動行情，指數反彈趨勢有望持續。瑞銀證券中國股
票策略分析師孟磊今日在上海表示，綜合考慮今年Ａ股盈利情況轉好以及全球經濟疲弱等因素，
預計今年將有２０００億元的北上資金進入Ａ股市場，處於往年平均水平。
　　人行黨委書記、銀保監主席郭樹清最新表示，隨著疫情防控措施的優化和經濟政策效果的持
續顯現，中國經濟增長有機會以較快的速度恢復到正常軌道上。人民幣中間價創四個半月新高，
即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨大幅高開４３８點子，其後愈升愈有，盤中一度高見６﹒７５９２
，收盤報６﹒７７１２，較上個交易日４時３０分收盤價升８７６點子，七連升，續創去年８月
１５日以來近５個月新高。
　
＊馬雲放棄實權但股權不變，阿里飆９％返１１０元＊
　
　　螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東－－馬雲的表決權將從
５３﹒５％削降至６﹒２％。不過，馬雲的投票權大幅削減，但股份一點都沒動，相當於在拿走
控制權的同時又維護了他的經濟利益。阿里巴巴進一步切割螞蟻，市場普遍認為是監管完結及為
螞蟻鋪路上市的先兆。螞蟻集團８日回應稱，目前仍專注于整改和業務升級，沒有啟動上市的計
劃。而根據現行Ａ股ＩＰＯ規定，申報滬深交易所科創板、創業板上市的公司，要求最近兩年實
控人沒有發生變更；港股方面的相關要求則是一年。這意味著，若螞蟻集團依舊選擇Ａ╱Ｈ兩地
同時上市，其重啟ＩＰＯ的時間最早將在２０２５年１月。
　　螞蟻集團整改進程明朗化，阿里的股價繼續飛漲，今日飆８﹒７％，報１１０﹒４元，六連
升創逾５個月新高。摩根士丹利最新研究報告大幅上調阿里巴巴美股目標價５０％至１５０美元
，並３年來首次將阿里巴巴視為中資科網股的首選。高盛亦將阿里巴巴加入「確信買入」名單。
　　馬雲卸任螞蟻集團實控人的同時，也已退出Ａ股恒生電子（滬：６００５７０）。根據恒生
電子最新公告，公司控股股東杭州恒生電子集團有限公司上層股權結構發生變動，恒生電子實際
控制人將由馬雲變更為無實際控制人。截至目前，恒生集團持有恒生電子２０﹒７２％股份，仍
為恒生電子的控股股東。恒生電子早盤低開後走勢反覆，收盤倒升０﹒８％，報４２﹒５３元人
民幣。
　
＊或仿製Ｐａｘｌｏｖｉｄ，石藥集團升１％＊
　
　　內地昨日（８日）起對新冠防控降級至「乙類乙管」，國家衛健委疫情應對處置工作領導小
組專家組組長梁萬年指出，很多省份都已經達到新冠感染高峰，甚至有些出現了下降的趨勢。河
南全省新冠病毒感染率為８９％，已順利渡過疫情高峰。
　　美國輝瑞藥廠的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）因報價過高未能納入醫
保目錄，惟據外電報道，國家藥品監督管理局作為中方牽頭部門正與輝瑞就Ｐａｘｌｏｖｉｄ的
仿製藥合作進行談判，期望１月２２日（農曆年初一）前達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，
生產仿製版的新冠口服藥，並特別提到華海藥業（滬：６００５２１）及石藥集團
（０１０９３）。華海醫藥股價反高潮下挫３％。石藥集團升１％。消息惹起投資者對一眾醫藥
股憧憬，百濟神州（０６１６０）升６﹒７％，藥明康德（　０２３５９）升４﹒６１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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