【新冠感染】內地發布新版防控方案：感染者不隔離，加強免疫接種

《經濟通通訊社９日專訊》國務院聯防聯控機制７日印發《關於印發新型冠狀病毒感染防控

方案（第十版）的通知》，倡導公眾特別是老年人積極主動全程接種疫苗和加強免疫接種；明確

常態化和應急情況下需要開展的重點監測工作。新版方案指出，對高風險人群，在完成第一劑次

加強免疫接種滿６個月後，可進行第二劑次加強免疫接種。對新型冠狀病毒感染者不再實行隔離

措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。



＊代表性城市開展新冠病毒全基因組測序工作＊



方案提出，選取代表性城市哨點醫院門急診病例、重症和死亡病例及代表性口岸（包括陸路

、航空和港口口岸）入境人員的新冠病毒核酸檢測陽性樣本，開展新冠病毒全基因組測序工作，

將序列及時報送中國疾控中心病毒病所。實時掌握病毒株變異趨勢，及時捕獲新變異株，分析變

異對病毒特性、免疫逃逸能力等的影響。

方案還提出，疾病預防控制機構動態分析感染者，特別是重型、危重型和死亡病例變化趨勢

，發現感染異常升高、感染者呈聚集性分布或出現重型、危重型及死亡病例時，要及時核實並向

同級衛生健康行政部門及上級疾病預防控制機構報告，並定期向下級疾病預防控制機構和醫療機

構通報疫情分析訊息。根據防控需要，及時向社會發布預警訊息。

