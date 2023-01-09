【新冠感染】全國昨增確診１﹒４萬宗浙江最多，河南感染率近９成

《經濟通通訊社９日專訊》內地新冠疫情持續，疾控中心公布，內地過去一日新增１﹒４萬

宗新冠確診病例，浙江佔最多有４２２０宗，廣西有１８５４宗，廣東有１７３８宗。新增死亡

病例３宗，來自黑龍江及雲南。重症病例較前一日增加１１４７例。



＊河南：全省感染率８９％，已渡過疫情高峰＊



河南統籌做好新冠病毒感染疫情防控工作新聞發布會在鄭州召開。截至今年１月６日，河南

全省新冠病毒感染率為８９％。經綜合研判，河南已順利渡過疫情高峰，從發熱門診數據看，河

南於２０２２年１２月１９日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。截至１月７日，河南

全省二級以上醫院床位使用率９４﹒９５％，重症床位使用率８２﹒３５％，沒有發生嚴重的醫

療擠兌。預計１月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。



＊張伯禮：能戰勝疫情，但卻沒有戰勝病毒＊



國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，很多的省份都已經是達到了

高峰，甚至有些出現了下降的趨勢。如果說我們很多過了高峰的，再通過春節的流動引起比較大

的第二波或第三波，這種概率不排除，但是概率比較小，即使有也不會是太大的一個波峰。

中國工程院院士張伯禮表示，由於中國第一波疫情感染率較高，下一次的疫情也將大概率比

這次規模和嚴重程度要輕緩。可以說我們能戰勝疫情，但卻沒有戰勝病毒，我們對病毒的認識還

需進一步深入研究，病毒發生變異和重組的可能性依然存在。（ｃｔ）

