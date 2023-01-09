【通關復常】全國３２００多個公安出入境窗口恢復審批公民出國遊

《經濟通通訊社９日專訊》國家移民管理局調整優化移民管理政策措施後的首個工作日，線
下辦理也迎來小高峰。全國３２００多個公安出入境窗口目前已恢復受理審批中國公民出國旅遊
、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。恢復受理審批外國人申請普通簽
證延期、換發、補發等。
國家移民管理局預測，全國各地出入境管理窗口和出入境口岸流量較疫情期間將會持續增長
，並逐步恢復至疫情前水平。（ｅｗ）
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