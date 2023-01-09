【新冠感染】梁萬年：很多省份已達感染高峰，甚至出現下降趨勢

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，

以國家為基本單位看，很多省份都已經達到了新冠感染高峰，甚至有些出現了下降的趨勢；很多

過了高峰的省份，再通過春節的流動引起比較大的第二波或第三波，這種概率不排除，但是概率

比較小。他在接受中央電視台（ＣＣＴＶ）採訪時並稱，中國剛剛經歷一波流行高峰，ＸＢＢ又

是奧密克戎下面的一個亞型，至少短時間內想成為優勢株的「空間很小」，但再過半年或過一年

會是什麼樣就很難預測，他相信即使再有新的疫情高峰也不會像第一波這樣猛烈。

針對中國選擇在隆冬時節進行重大策略調整的疑問，梁萬年表示，現在奧密克戎變異株的致

病力是弱的，「這個時候針對這種變異株，我們進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的。

」他並介紹，之所以選擇在當下的時機對疫情防控政策進行調整，也和國內老年人群接種疫苗的

實際情況有直接關係，現在老年人接種率已經超過８０％，對重症和死亡的保護效率是好的，但

抗體的持續時間有限。至於為何不選擇２０２２年夏季放開，梁萬年表示那時候全國老年人疫苗

接種的整體率還比較低，加強針的疫苗接種水平沒有達到預期保護的效果。（ｗｌ）

