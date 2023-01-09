【螞蟻整改】分析：馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業

《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心

股東馬雲的表決權將從５３﹒５％削降至６﹒２％。不過，《路透》引述分析一位不願具名的互

聯網公司高層表示，「大幅削減馬雲的投票權，但股份一點都沒動，相當於在拿走控制權的同時

又維護了他的經濟利益，對各方都算有了交代。」該人士稱，若此是最終方案，對螞蟻集團將是

利好，其申請金控、徵信牌照的相關事項亦有望提速；儘管此番實控人變更意味著螞蟻集團重啟

ＩＰＯ或進一步延遲，但投資者至少收獲了可供參照的時間表。

螞蟻集團周日（８日）回應稱，目前螞蟻仍專注于整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。

而根據現行Ａ股ＩＰＯ規定，申報滬深交易所科創板、創業板上市的公司，要求最近兩年實控人

沒有發生變更；港股方面的相關要求則是一年。這意味著，若螞蟻集團依舊選擇Ａ╱Ｈ兩地同時

上市，其重啟ＩＰＯ的時間最早將在２０２５年１月。

Ａ場阿里概念走勢分化，君正集團（滬：６０１２１６）漲停，美年健康

（深：００２０４４）飆５﹒２％，陽光能源（深：３００２７４）、南都電源

（深：３０００６８）揚逾３％；同時，若羽臣（深：００３０１０）瀉４﹒８％，太極股份

（深：００２３６８）跌２﹒５％，易華錄（深：３００２１２）、華媒控股

（深：０００６０７）、浙數文化（滬：６００６３３）等均低水逾１％。（ｗｌ）



＊郭樹清：平台企業金融業務專項整改基本完成＊



也有分析認為，螞蟻的最新動作對其他十幾家平台也算是利好。值得關注的是，銀保監主席

郭樹清在周日接受《新華社》專訪中稱，１４家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，後續

將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。類

似表述已在上月中央經濟工作會議中有所體現。

螞蟻集團業務層面上的最新整改動態則是：螞蟻消費金融公司的增資方案上月末獲得監管批

復，註冊資本將由８０億元（人民幣．下同）增至１８５億元。該方案較螞蟻２０２１年１２月

提出的「增資至３００億元」近乎打了六折。對此，分析認為，不必過於誇大螞蟻消金增資事宜

的信號，這是近年來多起消費金融公司增資的案例之一，有助於螞蟻消費金融公司穩健發展，但

不意味著其他（信號）。

此外，香港研究機構Ｏｒｉｅｎｔ Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ董事總經理

Ａｎｄｒｅｗ Ｃｏｌｌｉｅｒ認為，馬雲「離開」他創立的螞蟻集團，顯示出中國領導層降低

大型私人資本影響力的決心。他認為，這一趨勢將繼續侵蝕中國經濟中最具活力的部分。

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