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09/01/2023 16:46

【數據前瞻】多地感染高峰，機構料１２月人幣新增貸、社融環比減

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行最晚約１月１９日公布１２月Ｍ２、人民幣新增及社融
等數據。據《路透》綜合逾２０家機構預估中值顯示，在防疫政策大幅優化後，２０２２年１２
月中國多地相繼進入感染高峰，短期經濟活動受到一定擾動，內生信貸需求偏弱，預計當月新增
人民幣貸款約１﹒１萬億元（人民幣．下同），環比降近一成，但與上年同期基本持平（１１月
新增人民幣貸款１﹒２１萬億元）。
　　由於２０２２和２０２１年財政前後錯位，預計１２月政府債券融資同比明顯少增，疊加當
月理財市場波動、債券取消發行較多，企業債融資料呈現負增長，預計１２月新增社融１﹒６萬
億元，同比降逾三成，環比亦降近兩成（１１月新增社融１﹒９８７４萬億元）。
　　Ｍ２方面，多家機構指出，鑒於１２月理財贖回壓力依然較大，預計居民存款繼續保持較高
速度增長，進而對Ｍ２增速形成一定支撐。機構料１２月Ｍ２同比增速回落至１２﹒２％，上月
為增１２﹒４％。
　
＊廣發證券：債券融資是當月社融最大拖累項＊
　
　　中金公司報告亦指出，在疫情防控進入新階段後，短期內經濟活動受到一定擾動，內生信貸
需求往往疲弱。雖然政策仍在發力，保交樓和基建貸款投放可能較快，但短期融資和居民貸款需
求可能仍然較弱。
　　廣發證券銀行團隊報告預計，債券融資是當月社融最大拖累項。政府債方面，２０２２年財
政前置，年底政府發債量下降，而２０２１年則是財政後置，１２月政府債融資基數高，前後錯
位導致２０２２年１２月政府債融資同比明顯少增。民生銀行宏觀研究院報告亦談到，受債券市
場大幅波動影響，預計１２月企業債淨融資為負，且縮量明顯。（ｗｌ）

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