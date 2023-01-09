《融天納地－溫天納》春節前後制約因素將陸續消退

《融天納地》臨近去年底，疫情管控開始逐步放鬆。不過，居民消費增長速度仍待提振。政

府消費對最終消費復甦有正向拉動作用，但成效有待發揮。去年底人民銀行發布《２０２２年第

四季度貨幣政策委員會例會公報》，當中，可見一系列穩定政策仍將魚貫而出：



一、內地短期貨幣政策將延續穩增長取向。相關例會在疫情防控政策發生三年來最重要調整

之後召開，為理解今年初貨幣政策取向提供了一個重要觀察窗口，特別是在前期受經濟向好預期

帶動，市場中長端利率下跌上升較快的情況下。首先，例會對經濟形勢的判斷仍較為謹慎，強調

「國內經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。」這一方

面與中央經濟工作會議定調一致，另一方面則源於目前正處於疫情防控政策調整初期，今年第一

季度實際感染人數仍將處於挑戰性的階段，加上樓市仍待復甦，宏觀經濟仍將面臨一定下跌壓力

。故此，象徵著今年初貨幣政策還將延續穩增長取向，第一季度各項金融支持政策將保持連續性

。



從例會公報可見，下一步需要「用好政策性開發性金融工具，重點發力支持和帶動基礎設施

建設」。這意味著今年第一季度基建投資有望繼續保持兩位數高增，企業中長期貸款亦將延續大

規模同比明顯增長趨勢。另外，在金融發力穩增長過程中，今年第一季度企業和居民貸款利率將

在目前歷史最低水平基礎上進一步下跌，估計將以ＬＰＲ報價改革來體現。這是目前拉動市場主

體信貸需求，以寬信用助力穩增長的一個重要發力點。



儘管聯儲局加息周期尚未結束，外部金融環境仍在較快收緊，但在內地物價形勢整體穩定背

景下，國家貨幣政策有充分條件「以我為主」。今年經濟增長速度反彈、美元指數有望延續目前

的高位下跌趨勢，人民幣匯率將展現更強韌性，不排除將呈現一定幅度升值的機會。這暗示出匯

率因素對第一季度貨幣政策靈活調整之制約將逐步減弱。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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