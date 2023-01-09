《缸邊隨筆－石鏡泉》殺到埋身，點防疫

《缸邊隨筆》１月８日通關，每日有５萬國內同胞可以來港，亦有５萬港人回內地。時間一

久，好歹都會有較多病毒在港浮游，陰人中招機率增。但大家要復常，這個險不能不涉，關鍵是

怎涉。

除非有新變種病毒，又或有現於美國盛流行的ＸＢＢ﹒１﹒５病毒由美國入侵香港，不然以

在國內或香港已流行的Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒計，對大家的殺傷力應不大。



外國傳媒一直宣傳國內不再封控就爆疫，這是必然的，但如續封控，又謂你違人權。二十大

後，明顯是阿爺衡量經濟與病情，在餓死與病死之間是明顯作出了個選擇，就是不要餓死，但又

努力防止病死。這是否不可能達成的矛盾？不是，因為靠的是科學和數據。



１。中國醫史上，是有「疫不過三」的認知，其指大疫在三年之後，是會減退。原因應是已

多人染疫，多人有了抗體，疫便再惡不了。２０２０年疫起，２０２３是三年了，疫可望退。筆

者在１１月２４日有《疫不過三》文，可參考。



２。老祖宗智慧上有：瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨

水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明。千百年來，皆如此。



所以，解封了，我們要更加注重個人防護，熬過後面幾個節氣！做好個人防護！要自由，如

今有了；不要管，如今也不管了。但也應要戴口罩，少出行，少聚集，勤洗手，多通風！



這個老祖宗智慧在今冬疫情中亦見體現到，有在台山和江門辦廠的朋友，其廠疫情於１２月

１６日起犯病。基本上有三分之二工廠染疫，平均休息６天便癒，無一人重病入院。這個例子可

能偏小，但對投資者言，這個訊息是重要的，反映今次阿爺是揀對了要放封防之時。



如在２０２０年新冠原種肆虐時不封，當時的致死率是逾３﹒４％。



如在２０２１年Ｄｅｌｔａ變種肆虐時不封，當時的致死率是２％。



今時Ｏｍｉｃｒｏｎ的致死率是０﹒１％至０﹒０１％，在致死率如此低時仍封，則不病死

也可能會餓死。



今時解封代價相對較少時，就可能是外資肯來買中港股票的原因，他們著眼的是中國經濟在

２０２３年可望生。



３。但如今時在美國盛流行的ＸＢＢ﹒１﹒５侵港，因為其傳播率可達１：１８，而可能的

病情未太了解，投資者對此要存戒心。



美國全國廣播公司（ＮＢＣ）指出，截至２０２２年１２月３０日，新冠７天平均每日住院

人數為４２，１４０人，較前兩周增加了４﹒２％。重症７天平均入院人數上升到每天５，

１２５人，比前兩周增加了９％。



美國華裔公共衞生專家丁亮（Ｅｒｉｃ Ｌｉａｎｇ Ｆｅｉｇｌ Ｄｉｎｇ）警告，

ＸＢＢ﹒１﹒５是至今免疫逃逸及傳播能力最強的變種病毒之一，它比其他病毒傳播快得多，恐

怕會引發下一波大規模疫情。



在香港開放控疫後，染病人數應會急增，事實上，在聖誕節之後，是否大家身邊不少朋友已

宣布中招呢？但港府新增病例仍每日在２萬宗下，何故？是染疫者真少了？筆者認為是因為

Ｏｍｉｃｒｏｎ的病情可以較輕，不少染疫者自己閉關，不報政府便是，１月８日多了國內同胞

來港後，報染疫的人會否多了，待觀察。



無論是有封控還是無封控，防中招重責，是在個人，不在政府，因條命是你自己的。



近日國內有篇網文，值得大家看看。



上海的數據出來了：



最新感染率為６４％，包括２％無症狀者，４４％正在陽中，１８％已經陽康。



關於陽性患者症狀持續時間，８７﹒５％的患者在８天之內轉陰康復，但也有４﹒４％的人

持續時間長達１１天以上。



這次病毒確實不能當普通感冒也不是大號感冒，得的人會有感覺跟平時感冒不一樣，感覺不

燒了好像是好了，可是一直說不出來哪裏不對勁？這次病毒不發燒後的康復期比較長，有的人失

去嗅覺、味覺、甚至一直餓或是一直不覺得餓，還有的人一直咳黏痰，還有的人一直就睡不醒渾

身沒勁，更有的就是走快了或者說話著急了就喘不過氣來；也有人以前吃水果沒問題病後一吃水

果就拉肚子等等一系列問題。



這次病毒感染後隱藏著巨大的健康隱患，心肌炎就是其中最嚴重的併發症之一。



呈陽症狀往往是由一些病毒引起，而這些病毒可以經過呼吸道進入血液循環，再到達心臟。

如果這時身體恰好因為疲勞、作息不規律等因素而導致抵抗力下降，就會引起心肌炎。對於陽後

出現的這三種症狀，可能是心肌炎，一定要引起重視：



第一，心慌，感覺快好了，但是出現明顯的心慌或是缺氧感覺，心跳特別快每分鐘１００次

以上。這是由於心肌細胞受損，心功能下降，被迫通過加快心率的方式進行代償。



第二，全身乏力，感覺快好了，但是乏力症狀不緩解，甚至出現了胸間憋氣等症狀。這同樣

是由於心肌細胞水腫，導致肺循環瘀血，進而出現胸悶憋氣。



第三，眼前反覆發黑或暈倒，陽後出現莫名其妙的眼前一過性的發黑，甚至昏倒，一定要注

意。很可能是心肌炎導致的心肌傳導阻滯引起的，是心臟停跳的前奏。



總而言之，大家如果病毒感染就一定要注意休息，不要繼續讓身體處於疲勞之中。如果出現

以上這三種情況，希望大家一定要及時做好防護。另外，大家一定要注意在康復過程中千萬別洗

澡，洗洗局部就可以了，比如可以洗腳洗臉洗屁屁等。冷飲這個物種應該是我們一生無論大人孩

子都不要碰觸到的，至於為甚麼不需要再科普了，不信邪的請隨意！還有就是不要馬上恢復劇烈

健身運動，小孩子不要瘋跑或狂騎腳踏車等。很可能平時不覺得有問題的活動，病後不注意就會

對身體造成致命的傷害！望大家多保重啊！居安思危警鐘長鳴。重視康復期，大家各自保重！



假如中招了，要留意之後的調理，減少長新冠的可能性。筆者在３月時有文談此，可參考「

中招後遺症和調理」文章。



炒股好，但也要防中招，以免股在股票行，人已在天堂。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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