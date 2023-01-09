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09/01/2023 09:10

【新冠疫苗】許樹昌：近日已打３針死亡個案增加

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日
他參與分析醫管局的數據，發現已接種３劑新冠疫苗的死亡個案增多，相信是因為很多人已經在
超過半年前打第３針，現時免疫水平開始下降，亦認為目前內地疫情與香港第五波初期很相似，
相信當地疫情會在４至６個月後緩和。
　　他呼籲，長者及免疫系統較弱的高危群組，接種第３針後３個月，就應該接種第４針加強劑
；一般市民就可以相距半年後打第４針。　（ｂｎ）

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