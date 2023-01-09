【通關復常】恢復通關後首個工作天，落馬洲口岸抵港旅客疏落

《經濟通通訊社９日專訊》香港與內地恢復通關後首個工作天，在配額最多的落馬洲╱福田

口岸，早上抵港的旅客較疏落。雖然往落馬洲方向的列車未坐滿，但往金鐘方向的列車幾乎每班

都爆滿。有市民認為，通關後東鐵線繁忙時間的擠逼程度與平日相若，但亦有市民稱，平日等一

班車便可上車，今天要等多一班車，感覺乘客增加了。同時，有粉嶺居民擔心，日後列車由關口

駛至粉嶺站時，已無位坐。

運輸及物流局局長林世雄表示，將與各交通營運商密切聯繫，了解過關及上班上學的人流，

有需要會即時商討應對方案。林世雄在電台節目上指出，港鐵（０００６６）和跨境巴士公司等

已加強服務，其中港鐵東鐵線前往落馬洲口岸，每日增至１３５班車，較疫情前大增。

本港昨（８）日首天與內地通關，南下的內地旅客不算很多，在上水及旺角熱點人流亦不算

多，有藥房坦言：「唔知點解一個大陸客都無」，有藥房職員估計，可能內地疫情仍嚴峻，以致

光顧的仍主要是本地人，，目前很多藥品都缺貨，暫難預計通關後的生意額，估計農曆新年後會

好轉。（ｃｌ）





