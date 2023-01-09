【通關復常】澳門：免核檢通關首日，各口岸迎約３﹒９萬旅客入境

《經濟通通訊社９日專訊》澳門電台報道，治安警察局公布，內地及港台入境澳門不須出示
新冠檢測證明首日（８日），全日各口岸共有７﹒９萬人次旅客出入境，入境和出境各有約
３﹒９萬多人次。
入境旅客當中，約２﹒１萬人次經關閘入境，經港珠澳大橋約３９００人次，昨日起復航的
氹仔客運碼頭則有２１００多人次。（ｃｌ）
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